Водитель Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате на Комсомольском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Комсомольском проспекте Lexus наехал на 12-летнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребенка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в столичном районе Новокосино автомобиль также сбил ребенка на самокате. В момент аварии он переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.