Водитель без прав во дворе дома в ТиНАО наехал на женщину с ребенком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В поселении Московском в ТиНАО водитель автомобиля совершил наезд на женщину с коляской, в которой находилась годовалая девочка. В результате происшествия ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

"По предварительным данным, во дворе дома 4 на улице Никитина водитель автомобиля Honda, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1954 года рождения с коляской, в которой находился ребенок. В результате наезда коляска с ребенком опрокинулась", – говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина не пострадала.

Полицейские выяснили, что у находившегося за рулем нет водительского удостоверения.

Ранее в Академическом районе Москвы легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в районе дома 14 по улице Шверника. Ребенок выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на него наехал автомобиль Ford Focus.