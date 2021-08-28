В ДТП под Воронежем пострадали шесть человек

28 августа, 23:10
Фото: МЧС России/ТАСС
На 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области столкнулись три автомобиля и автобус, в результате чего пострадали шесть человек, в числе которых три ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
"52-летний водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, допустил наезд на стоящий автомобиль Skoda Karoq, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Калуги. После этого Skoda столкнулась с Kia Сeed, которая в свою очередь самопроизвольно столкнулась со стоящим впереди автобусом MAN", – говорится в сообщении.
В аварии пострадал водитель автомобиля Skoda и два его пассажира, мальчики 14 и восьми лет, а также пассажирки Kia 46,18 лет и восьми лет. В автобусе находились 48 пассажиров, среди которых пострадавших нет.
Ранее в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье погиб ребенок. По факту происшествия начата проверка.
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