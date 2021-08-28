Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

"На 101 км автодороги М9 "Балтия" произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получила водитель машины, пассажир – ребенок четырех лет скончался", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту происшествия начата проверка.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО в результате падения с мопеда в деревне Власово погибла 17-летняя девушка. Транспортным средством управлял молодой человек, не имеющий водительских прав.