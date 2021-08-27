17-летняя девушка погибла в результате ДТП с мопедом в ТиНАО

19:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
17-летняя девушка погибла в результате падения с мопеда в деревне Власово в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"В 16:30 на Рябиновой улице в деревне Власово произошло опрокидывание мопеда под управлением 17-летнего мальчика. В качестве пассажира с водителем была 17-летняя девочка, которая в результате опрокидывания от полученных травм скончалась, сам водитель не пострадал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что управлявший мопедом молодой человек не имеет водительских прав. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее ДТП с участием мотоцикла и автомобиля случилось в Щербинке. Авария произошла на Люблинской улице в районе дома 6. В результате движение на участке было перекрыто, автомобили передвигались через дворовую территорию. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Причины ДТП предстоит выяснить полицейским.
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