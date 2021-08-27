Авария с участием машины скорой помощи произошла на проспекте Вернадского

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на проспекте Вернадского, информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

"На проспекте Вернадского в районе дома 4 (произошло. – Прим. ред.) ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения скорая перевернулась. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Дептранс предупреждает водителей, что правый ряд дороги в сторону области занят машинами оперативных служб, рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее авария с участием трех автомобилей случилась на МКАД после пересечения с Щелковским шоссе.