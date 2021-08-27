ДТП с участием трех машин произошло на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием трех автомобилей случилась на МКАД после пересечения с Щелковским шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

"На внутренней стороне 107-го километра МКАД (после пересечения с Щелковским шоссе) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Дептранс предупреждает, что движение затруднено на внутренней стороне МКАД, рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее на МКАД случилась авария с участием двух автомобилей, в результате чего движение было затруднено на 4 километра. ДТП произошло на внешней стороне автодороги в районе Лосиного Острова. В результате произошедшего никто не пострадал.