ДТП с участием двух машин произошло на МКАД в районе Лосиного острова

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей случилась на МКАД в районе Лосиного острова. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Известно, что ДТП случилось на внешней стороне автодороги. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено на 4 километра.

"Просим автомобилистов по возможности планировать свои маршруты в объезд этого участка", – заключили в пресс-службе департамента.

Ранее автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар в столичном районе Восточное Дегунино. Авария произошла на Дубнинской улице в районе дома 38.

Сообщалось, что в результате случившегося пострадали люди. Других подробностей не приводилось.