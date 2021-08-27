Автомобиль врезался в автобусную остановку в Восточном Дегунине

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар в столичном районе Восточное Дегунино. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Известно, что авария произошла на Дубнинской улице в районе дома 38.

"По предварительной информации, есть пострадавшие", – сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

О состоянии пострадавших информации пока нет. Причины аварии устанавливаются.

Уточняется, что ДТП не привело к затруднению движения на участке. В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

Позднее выяснилось, что водитель Skoda, протаранивший остановку с людьми, был сильно пьян. В машине у него нашли наркотики.