Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Nissan сбил на пешеходном переходе ребенка на самокате в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, в районе поселения Первомайского водитель автомобиля Nissan совершил наезд на ребенка, который на самокате переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сообщили в ГИБДД.

В результате происшествия мальчика с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" и ушибами живота доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на МКАД было затруднено движение из-за ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Инцидент произошел на 84-м километре. В результате ДТП пострадал один человек.

