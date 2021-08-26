На МКАД движение затруднено в результате аварии с участием грузовиков

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На МКАД движение затруднено в результате ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 84-м километре МКАД, столкнулись несколько грузовиков. В настоящее время перекрыты три полосы.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. Сейчас на месте аварии работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее авария с участием пассажирского микроавтобуса случилась в Новосибирске. По имеющимся данным, ДТП произошло в Дзержинском районе города. Сообщается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы.