Семь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Новосибирске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пассажирского микроавтобуса случилась в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главного врача станции скорой помощи Ирины Большаковой.

По имеющимся данным, ДТП произошло в Дзержинском районе города.

"Пострадали семь человек, из них три мужчины, четыре женщины, одна из них 17-летняя", – заявила Большакова.

Она отметила, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы.

"Шесть человек доставлены в стационар", – подытожила врач.

Ранее ДТП с участием мотоцикла и автомобиля случилось в Щербинке.

Авария произошла на Люблинской улице в районе дома 6. В результате движение на участке было перекрыто, автомобили передвигались через дворовую территорию.