Два человека пострадали при столкновении пяти машин в Печатниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием пяти автомобилей случилось в столичном районе Печатники. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

По имеющейся информации, авария произошла в Шоссейном проезде в районе 8-го дома.

"По предварительной информации, пострадали 2 человека", – утверждается в телеграм-канале Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. В департаменте рекомендовали водителям объезжать данный участок.

Ранее автомобиль сбил человека в центре Москвы. Наезд произошел на Тверской улице в районе станции метро "Маяковская".

До этого авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. В результате случившегося водитель мотоцикла погиб.