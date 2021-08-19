Один человек погиб в ДТП с участием мотоцикла на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне МКАД в районе Калужского шоссе в ночь на четверг, 19 августа, произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что водитель мотоцикла погиб.

"На внутренней стороне 41 километра МКАД <...> произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Водитель мотоцикла погиб", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы мотоциклист сбил двух женщин. Одна из них скончалась. Авария произошла на Русаковской набережной на пешеходном переходе без светофора.

По данным СМИ, одна из пострадавших была на восьмом месяце беременности. Байкер не заметил женщин из-за машины, остановившейся в соседнем ряду. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело.