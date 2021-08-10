Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Строгине

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в районе Строгино на северо-западе Москвы, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Около 15:00 на пересечении Строгинского бульвара и улицы Кулакова произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. По предварительным данным, мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее на Дмитровском шоссе автомобиль такси сбил мотоциклиста, а потом на пешеходном переходе врезался в велосипедиста. Несмотря на тяжелые травмы, байкер и велосипедист остались живы.