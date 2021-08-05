В Москве проведут профилактическую акцию для владельцев вело- и мототранспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период с 6 по 8 августа в Москве пройдет профилактическое мероприятие "Вело-Мототранспорт", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

На протяжение трех дней сотрудники ведомства проведут мероприятие, направленное на снижение количества ДТП с участием велосипедов и мотоциклистов.

Пресс-служба ГИБДД напоминает, что владельцам вело- и мототранспорта необходимо надевать защитную экипировку, соблюдать правила дорожного движения и уважать других водителей и пешеходов.

Ранее сообщалось, что в распоряжение столичной Госавтоинспекции поступили автомобили без специфической окраски. Это позволит сотрудникам выявлять нарушения изнутри транспортного потока.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники, патрулирующие улицу на автомобилях без опознавательных знаков, будут лишь передавать информацию коллегам, а не штрафовать нарушителей.