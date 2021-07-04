В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава московской Госавтоинспекции Александр Быков рассказал, как в Москве будет осуществляться выявление нарушителей на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Быкова, в распоряжение ГАИ поступили автомобили без специфической окраски. Они будут работать одновременно со стандартными патрульными машинами, выявляя нарушения ПДД изнутри транспортного потока.

Глава ГАИ подчеркнул, что сотрудники ДПС на нераспознаваемых авто будут фиксировать правонарушения, однако останавливать проблемных водителей будут инспекторы на дорогах.

"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", – объяснил Быков.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД получат право фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем во время скрытого надзора на дорогах. Как отмечается в документе, осуществляющие скрытый надзор сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме. При этом они не смогут остановить машину и составить протокол.