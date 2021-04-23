В ФАР высказались о разработанных МВД новых правилах дорожного движения

Весной 2022 года водителей могут ожидать изменения в правилах дорожного движения. МВД планирует добавить в перечень неисправностей, при которых нельзя управлять авто, целый ряд новых требований. Например, за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер или защитную пленку на стеклах фар водителей могут оштрафовать или же вовсе лишить прав. Выясняем, нужны ли такие нововведения.



Новые неисправности

Проект постановления, подготовленный МВД, содержит в себе обновленный перечь неисправностей автомобиля и условий, при которых нельзя садиться за руль. Нарушение требований из списка подразумевает санкции, начиная от штрафа в 500 рублей вплоть до лишения водительских прав.

В частности, автомобилисту будет грозить наказание, если на его машине стоят шипованные шины летом (с июня по август) либо летняя резина – зимой (с декабря по февраль). Отмечается, что в разных регионах страны сезонный диапазон может меняться решением местных властей. Штраф также ждет водителей грузовиков, у которых при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения.

Наказывать планируют и за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар. Помимо этого, вводится запрет на использование пленок на стеклах фар, которые некоторые автолюбители используют для защиты от камней.

К числу нарушений впервые будет отнесено отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и наличие "предметов", закрывающих обзор, например видеорегистраторов. Однако, если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, это не будет признаваться основанием для штрафа.

Вместе с тем оформить протокол смогут за ошибки неисправности двигателя или автоматической коробки передач, сохраненные в памяти бортового компьютера. Штраф предусмотрен и за установку в легковых автомобилях конструкций, выступающих за линию бампера, либо за серьезные повреждения последнего.

Сейчас проект поправок изучают эксперты в Аналитическом центре при правительстве РФ. Вероятный срок вступления нововведений в силу: март 2022 года.



В России разработали новые правила дорожного движения

Пройдут ли проверку водители?

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с Москвой 24 отметил, что при данных нарушениях, скорее всего, будут назначать только штраф в размере 500 рублей. Кроме того, по его словам, многие из предлагаемых условий уже прописаны в техническом регламенте Таможенного союза.

"За шипованную резину летом и летнюю зимой уже несколько лет хотят начать штрафовать. В техрегламенте уже есть эта норма, но нет санкций. Видимо, решили эту несостыковку устранить", – предположил эксперт.

Однако, по мнению юриста, большинство требований из перечня невозможно будет проверить на дороге.





Лев Воропаев автоюрист Я сильно сомневаюсь, что у сотрудников ГИБДД будет с собой компьютер, который способен подключиться к автомобилю и определить техническую неисправность двигателя или коробки передач.

Также сомнение вызывает норма о наличии подушек безопасности, которые являются скрытыми элементами, их просто так визуально не обнаружишь, пояснил Воропаев.

Важным пунктом, который влияет на безопасность движения, эксперт назвал требование об исправности корректоров уровня фар. По его словам, газоразрядные лампы в случае неработоспособности корректора начинают слепить других участников движения.

"Но, опять же, технически требование по фарам проверить нереально. Для этого нужен пункт техосмотра. Тут главный вопрос в выявлении нарушений", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Лев Воропаев автоюрист Водителю уже сейчас фактически запрещается размещать в салоне предметы, если они ограничивают обзорность. За видеорегистраторы, мешающие обзору водителя, уже могут оштрафовать.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов также согласился, что в требованиях есть некоторые спорные пункты. Собеседник Москвы 24 привел в пример нарушение, которое подразумевает появление ошибки в бортовом компьютере по поводу работы двигателя.

"Ошибка может произойти, если водитель заправился некачественным топливом и у него загорелась лампочка "Проверьте двигатель". После этого он заехал на другую АЗС, залил нормальное топливо, но ошибка в памяти компьютера останется", – подчеркнул эксперт.

По мнению главы ФАР, все изменения носят больше технический характер и на жизнь водителя не должны особенно повлиять. Однако, если за них введут какую-то новую ответственность, тогда это может активизировать "некоторых не очень добросовестных сотрудников полиции", заключил Едрышов.