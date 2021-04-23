МВД разработало новые правила дорожного движения – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Весной 2022 года водители начнут получать штрафы за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер и за защитные пленки на стеклах фар.
Такие изменения содержатся в проекте новых правил дорожного движения (ПДД), пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, документ является приложением к ПДД и содержит "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств".
Нарушение предусматривает оформление протокола по статье 12.5 КоАП и подразумевает штраф 500 рублей, а также лишение водительских прав. К числу нарушений впервые будет отнесено отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и наличие "предметов", закрывающих обзор.
В последнем случае речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу. Оформить протокол смогут за ошибки неисправности двигателя и коробки передач. Кроме того, штраф предусмотрен за установку в легковых автомобилях конструкций, выступающих за линию бампера.
При этом штраф выпишут и за использование летней резины зимой (временной диапазон запретов может быть скорректирован по решению региональных властей), а также если не работают или отсутствуют фароочистители и автокорректоры уровня фар.
Указывается, что большая часть новых запретов взята из техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 2011 года. Прежний перечень был признан экспертами и МВД неактуальным, так как содержит ссылки на устаревшие нормативы.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее перечислил основные ошибки при замене зимней резины на летнюю.
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