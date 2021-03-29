Водителям перечислили способы избежать "ослепления" фарами

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Дальний свет фар или лучи неправильно отрегулированной светотехники создают серьезные риски для водителей.

Как пишет "Российская газета", в результате кратковременного ослепления и дезориентации владелец автомобиля может потерять контроль над дорожной ситуацией. Если такое случилось, следует просигнализировать встречному потоку миганием дальнего света совместно с "аварийкой", которая оповестит о проблеме едущих сзади.

В то же время следует плавно, но уверенно снизить скорость, не меняя рядности движения. Чтобы справиться с ослеплением, необходимо отвести взгляд от встречных фар. Одним из вариантов может быть концентрация внимания на правой части капота, что в итоге позволит сохранить контроль за обочиной и частью дороги.

Нередки случаи, когда водителю мешает ехать дальний свет фар от преследующей машины. Оповестить водителя также можно короткими включениями "аварийки". Кроме того, решить проблему поможет инструментарий салонного зеркала, у которого есть переключатель положений день/ночь или автоматическое затемнение.

Если внешние зеркала не имеют функцию самозатемнения, их потребуется отрегулировать. Даже незначительное изменение угла наклона снизит степень "ослепления". Но если проблема не решается таким образом, имеет смысл положить вещи (одежду, сумку) перед задним стеклом, блокируя световой поток от машин, едущих за вами.

Госавтоинспекция Москвы ранее назвала несоблюдение дистанции самым распространенным нарушением правил дорожного движения, которое чаще всего приводило к серьезным ДТП в 2020 году.