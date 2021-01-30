В России планируют запретить ездить на летней резине зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МВД планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.
В частности, с 1 июня планируется запретить использование летней резины зимой и зимней летом. Также хотят ограничить езду на автомобиле, если зимние шины установлены не на всех колесах.
Кроме того, водители обязаны будут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.
В то же время на машине нельзя будет ездить в том случае, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку.
Помимо прочего, в битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждом газовом баллоне должен иметься паспорт, оформленный изготовителем.
При этом на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение, а также сведения о ремонте уполномоченных организаций.
Пользоваться машиной запретят и в том случае, если аппаратура спутниковой навигации или система вызова экстренных служб неисправны или отсутствуют.
С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр.
Эксперты ранее предупредили о последствиях использования водителями электрических рамок для госномеров. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.
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