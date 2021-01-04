Названа новая причина лишения водительских прав в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты предупредили о последствиях использования водителями электрических рамок для госномеров. Такие устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.
Опрошенные Autonews.ru инспекторы ГИБДД рассказали, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.
Правонарушение может повлечь и протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. В этом случае санкции будут зависеть от способа монтажа и подключения устройства.
Юрист Катерина Соловьева отметила, что иногда водители используют сложные скрытые механизмы, которые не получается обнаружить невооруженным взглядом. Однако если у инспектора возникнут сомнения, он в праве инициировать проведение расследования и направить автомобиль на экспертизу.
Ранее эксперты предостерегли российских автомобилистов от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) по невнимательности. Основные угрозы таятся в недавно введенных или редко встречающихся правилах.
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