Названа новая причина лишения водительских прав в России

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Эксперты предупредили о последствиях использования водителями электрических рамок для госномеров. Такие устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.

Опрошенные Autonews.ru инспекторы ГИБДД рассказали, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.

Правонарушение может повлечь и протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. В этом случае санкции будут зависеть от способа монтажа и подключения устройства.

Юрист Катерина Соловьева отметила, что иногда водители используют сложные скрытые механизмы, которые не получается обнаружить невооруженным взглядом. Однако если у инспектора возникнут сомнения, он в праве инициировать проведение расследования и направить автомобиль на экспертизу.

Ранее эксперты предостерегли российских автомобилистов от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) по невнимательности. Основные угрозы таятся в недавно введенных или редко встречающихся правилах.