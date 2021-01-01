Парковка в Москве стала бесплатной по 9 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все парковки в Москве стали бесплатными по 9 января, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом.

Как сообщил столичный Дептранс в Telegram, в воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме – все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час.

"Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", – сказал глава департамента Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) стали бесплатными для пассажиров до 6:00 1 января.