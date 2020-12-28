Власти Москвы рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь смогут работать только до 23:00. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра города, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк телеканалу "Россия-24".
"Рестораны как 31-го, так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00. Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей – не более 25% от вместимости зала", – заявил Немерюк.
Он также уточнил, что в новогоднюю ночь прогулки по улицам столицы будут разрешены, однако каких-либо организованных массовых мероприятий не будет.
"К сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля "Путешествие в Рождество", не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается", – заключил Немерюк.
До 15 января 2021 года в Москве действуют усиленные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Столичные катки можно посещать в режиме сеансов, билеты приобретаются только онлайн.
Метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.
Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 до 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.
Кроме того, в новогоднюю ночь на МЦД запустят дополнительные рейсы. Узнать расписание всех станций можно в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.
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