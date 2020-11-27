В парках Москвы рассказали, как будут работать катки

С 27 ноября в парках столицы начинают работу большинство катков с искусственным льдом. Для многих москвичей это долгожданное событие. Тем не менее на фоне ситуации с COVID-19 посетителям придется соблюдать некоторые требования. Рассказываем, каким образом будут работать в этом сезоне ледовые площадки, а также как подготовиться к походу на каток.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Без маски, но на расстоянии

Большинство катков с искусственным покрытием открываются в Москве 27 ноября. В предстоящем зимнем сезоне из-за эпидемиологической ситуации ледовые площадки будут работать по особым правилам.

Билеты на платные катки можно купить только онлайн. Для этого следует зайти на сайт площадки: традиционные билетные кассы в этом сезоне работать не будут. Также попасть на страницу с продажей билетов можно с помощью QR-кодов перед входом на каток.

На самих ледовых площадках и в раздевалках имеются ограничения по количеству посетителей, которые могут находиться там единовременно. Поэтому рекомендуется приходить незадолго до начала сеанса, чтобы не скапливались очереди. В качестве дополнительной меры на каждой площадке будет специальное разделение потоков катающихся.

Кроме того, горожанам в раздевалках необходимо носить маску и перчатки. Также при входе на каток у посетителей будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, то на лед не пустят. На самом катке маску и перчатки надевать необязательно.

Желающим покататься на бесплатных ледовых площадках на сайте парка или перед входом необходимо будет пройти регистрацию по QR-коду. В случае присутствия больного COVID-19 на катке других посетителей оповестят о возможной опасности. Сотрудники катков также будут следить за количеством гостей на льду, если лимит будет превышен, то вход в целях безопасности ограничат.

Во всех раздевалках для посетителей есть санитайзеры, также установлены бактерицидные облучатели и контейнеры для использованных масок и перчаток. Во время технических перерывов персонал катка будет дезинфицировать все поверхности и проветривать помещения. Также будут обрабатываться все коньки в прокате оборудования.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные катки

В парке "Фили"

Каток "Полярный" в парке "Фили" будет работать ежедневно с 10 до 22 часов по следующему расписанию:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 17:00);

третий сеанс: 17:00–20:00 (перерыв с 20:00 до 21:00);

четвертый сеанс: 21:00–22:00.

В парке 50-летия Октября

Прокат коньков стоит 300 рублей в час, аренда комплекта защиты – 200 рублей в час. За заточку коньков придется заплатить 300 рублей.

"Каток Дружбы" в парке 50-летия Октября будет работать каждый день с 10 до 22 часов. Для посетителей будут доступны четыре сеанса:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 17:00);

третий сеанс: 17:00–20:00 (перерыв с 20:00 до 21:00);

четвертый сеанс: 21:00–22:00.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ландшафтном парке "Митино"

Взять напрокат пару коньков стоит 300 рублей в час, аренда комплекта защиты – 200 рублей в час, заточка коньков – 300 рублей.

Бесплатный каток в ландшафтном парке "Митино" на 1-й Рословке (рядом со скейт-парком и павильоном администрации) будет работать ежедневно с 10 до 22 часов по следующему расписанию:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

В Воронцовском парке

На территории катка также есть прокат коньков и другого оборудования.

Каток на территории усадьбы Воронцово ждет гостей каждый день, но в выходные режим работы площадки будет продлеваться до 23 часов. В будние дни для посетителей доступны четыре сеанса:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 17:00);

третий сеанс: 17:00–20:00 (перерыв с 20:00 до 21:00);

четвертый сеанс: 21:00–22:00.

В парке "Ангарские пруды"

Прокат коньков в Воронцовском парке стоит 250 рублей в час, а для начинающих есть аренда ассистента фигуриста – 300 рублей в час.

Каток парка "Ангарские пруды" и кафе, расположенное рядом, работают для посетителей ежедневно с 10 до 22 часов:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

Фото: Москва 24

В парке "Дубки"

Стоимость проката коньков – 300 рублей в час, аренда шкафчика – 100 рублей в час, а ячейки – 100 рублей за три часа. Заточить коньки стоит 300 рублей. Прокат ассистентов фигуриста для начинающих – 400 рублей за час.

На бесплатный каток на специальной хоккейной площадке можно попасть со стороны улицы Дубки рядом с Большим прудом. Работать он будет каждый день с 10 до 22 часов:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

В Гончаровском парке

Прокат коньков по будням стоит 200 рублей за первый час катания, в выходные дни – 250 рублей за первый час. Аренда камеры хранения – 80 рублей в час (маленькая ячейка) и 100 рублей в час (большая ячейка).

Каток в Гончаровском парке, как и многие другие, работает в ежедневном формате с 10 до 22 часов. Режим работы разделен на четыре сеанса:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Платные катки

В Парке Горького

В будние дни стоимость проката проката коньков – 200 рублей – первый час, последующие часы – 150 рублей в час. В выходные первый час – 250 рублей, последующие часы – 200 рублей в час. Заточка коньков – 200 рублей, а аренда ассистентов фигуриста за час – 300 рублей, 30 минут – 200 рублей.

В Парке Горького 27 ноября в 19:00 открывается каток "Навигатор". В этом году его оформление будет необычным: посетители смогут увидеть на ледовой площадке вершины Эльбруса, стальные тросы Золотого моста во Владивостоке, стадион "Фишт" в Сочи или же стены фасада памятника "Ласточкино гнездо" в Ялте.

Для посетителей доступны пять павильонов с камерами хранения, прокатом коньков и другого оборудования. Также на территории работает хоккейная площадка, детский каток и несколько кафе, где можно перекусить и отдохнуть.

Режим работы катка – со вторника по воскресенье, в понедельник – нерабочий день. Вместо традиционных двух сеансов на катке будет четыре – это поможет своевременно проводить уборку и дезинфекцию помещений:

первый сеанс: 10:00–12:00;

второй сеанс: 13:00–15:00;

технический перерыв: 15:00–17:00;

третий сеанс: 17:00–20:00;

четвертый сеанс: 21:00–23:00.

Билеты можно купить на сайте парка. Стоимость катания зависит от дня недели и времени сеанса.

Входной билет для взрослых на первый сеанс со вторника по четверг – 250 рублей, в пятницу – 300 рублей, в выходные и праздничные дни – 500 рублей; на второй сеанс цены такие же, кроме пятницы, – тогда 350 рублей; на третий и четвертый сеансы со вторника по четверг – 450 рублей, в пятницу, в выходные и праздничные дни – 600 рублей.

Входной билет для детей (от 7 до 14 лет) на первый и второй сеансы со вторника по пятницу – 150 рублей, в выходные и праздничные дни – 250 рублей; на третий и четвертый сеансы со вторника по четверг – 200 рублей, в пятницу – 250 рублей, в выходные и праздничные дни – 300 рублей.

Прокат коньков – 250 рублей, заточка – 300 рублей. Аренда защитного оборудования (шлем, защита локтей, колен и запястий) стоит 150 рублей. За индивидуальное занятие (катание в сопровождении инструктора) нужно заплатить 1 500 рублей за час.

Стоимость билетов на детский каток и аренды хоккейной коробки можно посмотреть на сайте парка.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На ВДНХ

Каток на ВДНХ также открывается для посетителей 27 ноября в 17:00, детская ледовая площадка – 28 ноября в 10:00. Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. А по выходным – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Стоимость билетов для взрослых на первый сеанс со вторника по четверг – 350 рублей, в пятницу – 450 рублей, в выходные – 550 рублей; на второй сеанс со вторника по четверг – 500 рублей, в пятницу и в выходные – 650 рублей.

Стоимость детских билетов на первый сеанс со вторника по четверг – 150 рублей, в пятницу – 200 рублей, в выходные – 250 рублей; на второй сеанс со вторника по четверг – 250 рублей, в пятницу и в выходные – 300 рублей.

Также отдельные билеты продаются на детскую площадку. Приобрести их можно на официальном сайте выставки, но только на определенное время и в конкретный входной павильон.

Кроме того, прокат коньков на катке стоит 250 рублей за пару, также за такую же стоимость можно их заточить или подремонтировать.

В саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" начинает работу "JAZZ каток". Для посетителей доступны четыре сеанса катания:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 17:00);

третий сеанс: 17:00–20:00 (перерыв с 20:00 до 21:00);

четвертый сеанс: 21:00–23:00.

Купить билет можно на сайте сада, а также при помощи информационных табличек с QR-кодами при входе на каток. Действуют скидки для детей до 7 лет, пенсионеров, студентов очной формы обучения и других льготных категорий.

Стоимость билета в будни – 250 рублей, в выходные – 350 рублей. Прокат коньков – 200 рублей первый час, далее – 100 рублей в час. Камера хранения стоит 50 рублей, аренда помощника фигуриста – 250 рублей в час. Максимальное количество посетителей на катке не должно превышать 40 человек.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В саду имени Баумана

"КиноКаток" в саду имени Баумана работает ежедневно с 10 до 22 часов. Посетители могут приобрести билеты через официальный сайт на следующие сеансы:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

В парке "Красная Пресня"

Цена сеанса по будням – 200 рублей, в выходные и праздничные дни – 300 рублей. Взять напрокат коньки стоит 200 рублей в час, заточить их – 200 рублей за пару. Прокат помощника фигуриста – 250 рублей в час. Аренда гардеробной ячейки – 50 рублей. Льготным категориям граждан можно получить бесплатный билет или пойти на сеанс со скидкой.

В парке "Красная Пресня" открывается "Сity каток". Приобрести билет можно через специальный сайт. Режим работы – с 10 до 22 часов:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

Фото: Москва 24

В Перовском парке

В будние дни стоимость посещения – 200 рублей, в выходные – 300 рублей. Дополнительно можно взять напрокат коньки – 200 рублей за сеанс. Стоимость ассистента фигуриста – 200 рублей в час.

В Перовском парке открывается настоящий рок-каток. Посетители смогут заряжаться энергией легендарных исполнителей рок-сцены. Работает ледовая площадка с 10 до 21 часа. Попасть можно на любой из четырех сеансов:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–21:00.

Вход на каток для взрослых по будням стоит 210 рублей, в выходные – 240 рублей. Для детей в возрасте от 7 до 12 лет по будням сеанс стоит 150 рублей, в выходные – 180 рублей. До 7 лет дети могут проходить бесплатно в сопровождении взрослого.

Стоимость проката коньков для взрослых – 200 рублей час или 250 рублей два часа, для детей – 150 и 200 рублей соответственно. Заточка коньков – от 300 рублей, камера хранения – 50 рублей, а аренда помощника фигуриста – 200 рублей в час. Защитная экипировки – бесплатно. Приобрести электронные билеты на нужный сеанс можно на специальном сайте.

В Измайловском парке

В Измайловском парке открывается традиционная ледовая площадка "Серебряный лед". Каток работает для посетителей с 10 до 23 часов. Катание возможно по четырем сеансам:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–16:00 (перерыв с 16:00 до 17:00);

третий сеанс: 17:00–20:00 (перерыв с 20:00 до 21:00);

четвертый сеанс: 21:00–23:00.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Таганском парке

Стоимость входного билета по будням составляет 350 рублей за сеанс, по выходным и праздничным дням – 450 рублей за сеанс. Прокат коньков включен в стоимость. Приобрести билет можно на специальном сайте . Заточка коньков обойдется от 250 рублей, заточка новой пары коньков – 400 рублей, аренда ассистента фигуриста – 200 рублей. Также действуют специальные условия для льготных категорий.

Каток "Сияние льда" открывается в Таганском парке. Работает площадка с 10 до 23 часов. Посетители могут выбрать из четырех сеансов катания:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 17:00);

третий сеанс: 17:00–20:00 (перерыв с 20:00 до 21:00);

четвертый сеанс: 21:00–23:00.

В сквере по Олонецкому проезду

Входной билет для взрослых стоит 250 рублей – в будние дни и 300 рублей – в выходные. Детский билет (от 7 до 12 лет) в любой день – 150 рублей. Детям до 6 лет – бесплатно. Прокат коньков обойдется в 250 рублей в час, но нужно оставить залог. Стоимость заточки коньков – 300 рублей, аренда детского комплекта защиты – 200 рублей в час также с залогом. Оформить билет можно через сайт

Начинает свою работу и каток "Северное сияние", который находится в сквере по Олонецкому проезду. Найти его можно по адресу улица Сухонская, дом 7. Площадка работает по следующему расписанию:

первый сеанс: 10:00–12:00 (перерыв с 12:00 до 13:00);

второй сеанс: 13:00–15:00 (перерыв с 15:00 до 16:00);

третий сеанс: 16:00–18:00 (перерыв с 18:00 до 19:00);

четвертый сеанс: 19:00–22:00.

На Красной площади

Стоимость входа на каток составляет по будням 250 рублей, в выходной – 300 рублей. Аренда коньков – 150 рублей в час. Билеты можно купить на сайте парка.

ГУМ-каток на Красной площади откроется для посетителей 29 ноября. Каток будет работать ежедневно по 28 февраля 2021 года. В день будет проводиться восемь сеансов. Первые три утренних сеанса по будням можно посещать бесплатно, все остальные сеансы в будние дни будут стоить по 600 рублей – для взрослых и 300 рублей – для детей.

В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400 рублей. В праздничные дни (с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года) по будням для взрослых на первые три сеанса катание будет стоить 500 рублей, на остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет – 800 рублей, детский билет– 400 рублей.

Для всех гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки. Стоимость проката коньков для взрослых – 400 рублей, для детей – от 200 рублей, но нужно будет оставить в залог деньги или документ. Электронные билеты можно приобрести на сайте катка, который нужно предварительно распечатать.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как подготовиться к выходу на лед?

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что в этом году лучше выбирать такое время для катания, когда на льду ожидается меньше всего людей. Кроме того, обязательно надевать маски в закрытых помещениях, которые могут представлять опасность из-за скопления людей.

"Когда мы катаемся на катке, маски не нужны, ведь это свежий воздух. Но избегать скопления людей – разумно и целесообразно", – подчеркнула Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Определенную опасность будут представлять буфеты и раздевалки, там нужно находиться в масках и стараться соблюдать безопасное расстояние. Раздевалки – это обычно маленькие помещения, скученность людей, поэтому по возможности необходимо выбирать то время, когда загруженность катков меньше.

Романенко также отметила, что одежда во время катания должна быть по сезону. При этом лучше одеться потеплее, если человек планирует кататься в спокойном режиме. Однако важно и не перегреться во время физической активности.

"Для организма опасно, когда мы перегрелись, вспотели, а потом нас продуло холодным ветром. Здесь уже не вирусная инфекция, а любая другая может активизироваться", – пояснила врач.

По ее мнению, если нет сильного дождя и ветра, то вполне достаточно провести на льду час-полтора. А после катка или во время перерыва хорошо будет выпить теплый чай, чтобы согреться. Также можно добавить кусочек лимона или имбиря, ложку варенья, меда. Но Романенко предупредила, что травяные чаи нужно пить с осторожностью, особенно аллергикам, также не всем подойдет имбирь.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Имбирь повышает иммунитет и хорошо тонизирует, но людям, у которых есть аллергические и хронические заболевания органов пищеварения, с ним нужно быть очень осторожными и, наверное, отказываться от его употребления.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с Москвой 24 также порекомендовал посетителям катков не бояться выходить на лед, а в случае падения – сгибать ноги и по возможности падать вперед, чтобы можно было подстраховаться и подставить руки.