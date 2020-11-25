Катки с искусственным льдом откроются в московских парках 27 ноября

Фото: vk.com/mosgorpark

Катки с искусственным льдом откроют в подведомственных департаменту культуры столичных парках 27 ноября. Об этом сообщается на странице Мосгорпарка в соцсети "ВКонтакте".

Из-за пандемии коронавируса для посещения бесплатных катков будет необходима регистрация по QR-коду. На платные катки рекомендуют приходить согласно указанному в билете времени.

"Мы просим вас с пониманием отнестись к действующим ограничениям. Все они предприняты для того, чтобы сделать ваше пребывание на катках максимально безопасным", – сказано в сообщении.

Отмечается, что количество посетителей на льду будет контролироваться. Также всем им в прокатах и раздевалках необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, что каток на Красной площади откроется 29 ноября. В день на нем будет проводиться всего семь сеансов.

А каток на ВДНХ начнет свою работу для посетителей 27 ноября. Он будет работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

