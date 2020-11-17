Посетителям открытых катков не нужно будет носить маски и перчатки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор по Москве не выдавал предписаний с требованием ношения средств индивидуальной защиты во время катания на коньках на открытых площадках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении подчеркивается, что распространенная ранее в СМИ информация о допуске граждан на открытые катки только в масках и перчатках недостоверна.
Уточняется, что обязательно надевать средства индивидуальной защиты как гражданам, так и персоналу необходимо в раздевалках, пунктах проката оборудования, кассах, холлах, вспомогательных помещениях.
В ведомстве подчеркнули, что организаторам ледовых площадок необходимо будет строго соблюдать дезинфекционный режим, обеспечивать контроль за соблюдением профилактических мер посетителями.
Гражданам также рекомендовали соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.
"В случае появления каких-либо признаков недомогания необходимо остаться дома и вызвать врача", – добавили в ведомстве.
Ранее врач рассказала, как подготовиться к выходу на каток в условиях пандемии. Эксперт порекомендовала в этом году выбирать для катания на катках время с наименьшей загрузкой площадок. Кроме того, обязательно надевать маски в буфетах и раздевалках, которые могут представлять опасность из-за скопления людей.
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