Посетителям открытых катков не нужно будет носить маски и перчатки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор по Москве не выдавал предписаний с требованием ношения средств индивидуальной защиты во время катания на коньках на открытых площадках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении подчеркивается, что распространенная ранее в СМИ информация о допуске граждан на открытые катки только в масках и перчатках недостоверна.

Уточняется, что обязательно надевать средства индивидуальной защиты как гражданам, так и персоналу необходимо в раздевалках, пунктах проката оборудования, кассах, холлах, вспомогательных помещениях.

В ведомстве подчеркнули, что организаторам ледовых площадок необходимо будет строго соблюдать дезинфекционный режим, обеспечивать контроль за соблюдением профилактических мер посетителями.

Гражданам также рекомендовали соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.

"В случае появления каких-либо признаков недомогания необходимо остаться дома и вызвать врача", – добавили в ведомстве.

Ранее врач рассказала, как подготовиться к выходу на каток в условиях пандемии. Эксперт порекомендовала в этом году выбирать для катания на катках время с наименьшей загрузкой площадок. Кроме того, обязательно надевать маски в буфетах и раздевалках, которые могут представлять опасность из-за скопления людей.