Врач рассказала, как подготовиться к выходу на каток в условиях пандемии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 порекомендовала в этом году выбирать для катания на катках время с наименьшей загрузкой площадок. Кроме того, обязательно надевать маски в буфетах и раздевалках, которые могут представлять опасность из-за скопления людей.

По мнению врача-терапевта, на открытом воздухе при небольшом количестве людей маски надевать необязательно, однако в закрытых помещениях это необходимый атрибут.

"Наверное, когда мы катаемся на катке, маски не нужны, ведь это свежий воздух. Но избегать скопления людей – разумно и целесообразно", – подчеркнула Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Определенную опасность будут представлять буфеты и раздевалки, там нужно находиться в масках и стараться соблюдать безопасное расстояние. Раздевалки – это обычно маленькие помещения, скученность людей, поэтому по возможности необходимо выбирать то время, когда загруженность катков меньше.

Романенко также отметила, что одежда должна быть по сезону. И если вы планируете кататься в спокойном режиме, то желательно одеться потеплее. Однако важно и не перегреться во время физической активности.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Для организма опасно, когда мы перегрелись, вспотели, а потом нас продуло холодным ветром. Здесь уже не вирусная инфекция, а любая другая может активизироваться.

Время нахождения на катке будет зависеть от погодных условий. Если нет сильного дождя и ветра, то вполне достаточно провести на льду час-полтора, считает врач.

"Прислушивайтесь к своему организму: если вам комфортно, вы катаетесь. Если вас познабливает, замерзли руки и ноги, конечно, нужно сделать перерыв и согреться. Вполне возможно, что это могут быть два выхода на лед. Покатались полчаса, погрелись, покатались еще полчаса", – отметила Романенко.

Врач добавила, что после катка или во время перерыва хорошо будет выпить теплый чай, чтобы согреться. Можно добавить ложку варенья, лимона, меда или имбиря. Романенко предупредила, что травяные чаи нужно пить с осторожностью, особенно аллергикам. Также не всем подойдет имбирь.

"Он повышает иммунитет и хорошо тонизирует, но людям, у которых есть аллергические и хронические заболевания органов пищеварения, с имбирем нужно быть очень осторожными и, наверное, отказываться от его употребления", – советует врач-терапевт.

Романенко добавила, что в условиях столичного климата с переменчивой погодой, когда не всегда можно погулять, катание на коньках – это не только досуг, но также здоровая физическая нагрузка, закаливание и положительные эмоции.

Катки в столице уже активно готовят к открытию. В том числе начали заливать каток на ВДНХ. Также 29 ноября откроется каток на Красной площади. Здесь отдыхающим предоставят одноразовые перчатки и маски, а после каждого проката будет производиться дезинфекция коньков.