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Город

15:30

Каток на Красной площади откроется 29 ноября

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Каток на Красной площади столицы планирует начать принимать гостей 29 ноября, сообщает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе катка, для посетителей будут соблюдены все необходимые меры предосторожности.

"Благодаря просторной площади гости смогут держать социальную дистанцию. Также им предоставят одноразовые перчатки и маски. После каждого проката работники катка проведут дезинфекцию коньков. Кроме того, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в день будет проводиться всего семь сеансов. Посетители катка смогут также побывать на мастер-классах по хоккею Алексея Яшина и фигурному катанию Юрия Овчинникова.

Ранее первый лед залили на катке ВДНХ. Точная дата его открытия пока неизвестна. В 2019 году билеты на каток в зависимости от времени сеанса стоили от 350 до 650 рублей для взрослых. Коньки можно было взять в аренду за 250 рублей.

Москва 24 рассказала, когда в столице откроют катки

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