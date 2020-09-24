Бесплатный каток открыли в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатный каток открыли в районе Раменки. В летнее время там можно заниматься различными видами спорта, в том числе мини-футболом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Каток расположен на Мичуринском проспекте, доме 17, корпусе 2, на месте нелегальной платной стоянки, которая занимала территорию 1,2 тысячи квадратных метров и была ограждена забором.

После обращения сотрудников Госинспекции по недвижимости в префектуру ЗАО парковку демонтировали, а на ее месте в рамках программы "Мой район" оборудовали современный каток.

Каток будут заливать зимой. Предусмотрено освещение, есть три раздевалки и ледовая машина. Для занятий спортом в летнее время уложено ударопоглощающее покрытие.

Новый спортивный комплекс в районе Митино откроется в этом году. Особенностью комплекса станет первый в столице биатлонный тир со стрелковой дистанцией в 50 метров.

В здании также расположатся спортзалы для волейбола, гандбола, бадминтона, мини-футбола и других командных видов спорта.