Восемь спорткомплексов с ледовыми аренами планируют открыть в Москве за 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве в ближайшие два года планируют открыть восемь крупных спортивных комплексов с ледовыми аренами, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Москве большое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры в районах.

По его словам, такие комплексы позволяют заниматься спортом не только профессионалам, но и любителям.

Уже открыли крытый каток на Мичуринском проспекте, который могут посещать 500 спортсменов. В здании оборудована ледовая арена на 284 места, залы с тренажерами, классы теоретической подготовки и дополнительная ледовая площадка для тренировок.

Спорткомплекс с катком на улице Красного Маяка, ледовый дворец центра спорта и образования "Самбо-70" и комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для занятий воркаутом в Некрасовке планируют ввести в эксплуатацию в 2020–2022 годах.

За счет инвесторов будут открыты еще пять объектов.

Ранее сообщалось, что строительные работы завершены в ледовом дворце в столичном районе Солнцево. Здание расположено по адресу: улица Авиаторов, владение 7.

Там оборудуют крытый каток площадью свыше шести тысяч квадратных метров с ледовой ареной, в том числе для маломобильных граждан, и тренировочной. Там же на первом этаже разместятся раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.