Восемь спорткомплексов с ледовыми аренами планируют открыть в Москве за 2 года

08:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве в ближайшие два года планируют открыть восемь крупных спортивных комплексов с ледовыми аренами, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Москве большое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры в районах.
По его словам, такие комплексы позволяют заниматься спортом не только профессионалам, но и любителям.
Уже открыли крытый каток на Мичуринском проспекте, который могут посещать 500 спортсменов. В здании оборудована ледовая арена на 284 места, залы с тренажерами, классы теоретической подготовки и дополнительная ледовая площадка для тренировок.
Спорткомплекс с катком на улице Красного Маяка, ледовый дворец центра спорта и образования "Самбо-70" и комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для занятий воркаутом в Некрасовке планируют ввести в эксплуатацию в 2020–2022 годах.
За счет инвесторов будут открыты еще пять объектов.
Ранее сообщалось, что строительные работы завершены в ледовом дворце в столичном районе Солнцево. Здание расположено по адресу: улица Авиаторов, владение 7.
Там оборудуют крытый каток площадью свыше шести тысяч квадратных метров с ледовой ареной, в том числе для маломобильных граждан, и тренировочной. Там же на первом этаже разместятся раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.
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