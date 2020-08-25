Строительные работы завершены в ледовом дворце в Солнцеве

Фото: stroi.mos.ru
Строительные работы завершены в ледовом дворце в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора города (Мосгосстройнадзор).
Здание расположено по адресу улица Авиаторов, владение 7. Там оборудуют крытый каток площадью свыше шести тысяч квадратных метров с ледовой ареной, в том числе для маломобильных граждан, и тренировочной. Там же на первом этаже разместятся раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.
На втором этаже появятся выставочные залы и кафе. Во дворце планируют также открыть хоккейную школу и секцию фигурного катания. На прилегающей территории создадут парковку на 24 автомобиля.
"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. На строительстве ледового катка проведена 21 проверка, специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Инструментальный контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Ранее сообщалось, что двухэтажный ледовый каток появится на Машкинском шоссе в Москве до 20 июня 2022 года. Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что площадь нового комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров.
В здании ледового катка будут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Также там построят залы для общей физической подготовки, хореографических занятий и командных игр. Не обойдется и без кафе, медиацентра, музейно-выставочного пространства, сувенирного магазина, раздевалок с душевыми, помещений для хранения спортивной одежды, а также кабинетов тренеров и пунктов выдачи коньков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: