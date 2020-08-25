Строительные работы завершены в ледовом дворце в Солнцеве

Фото: stroi.mos.ru

Строительные работы завершены в ледовом дворце в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора города (Мосгосстройнадзор).

Здание расположено по адресу улица Авиаторов, владение 7. Там оборудуют крытый каток площадью свыше шести тысяч квадратных метров с ледовой ареной, в том числе для маломобильных граждан, и тренировочной. Там же на первом этаже разместятся раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.

На втором этаже появятся выставочные залы и кафе. Во дворце планируют также открыть хоккейную школу и секцию фигурного катания. На прилегающей территории создадут парковку на 24 автомобиля.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. На строительстве ледового катка проведена 21 проверка, специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Инструментальный контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Ранее сообщалось, что двухэтажный ледовый каток появится на Машкинском шоссе в Москве до 20 июня 2022 года. Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что площадь нового комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров.

В здании ледового катка будут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Также там построят залы для общей физической подготовки, хореографических занятий и командных игр. Не обойдется и без кафе, медиацентра, музейно-выставочного пространства, сувенирного магазина, раздевалок с душевыми, помещений для хранения спортивной одежды, а также кабинетов тренеров и пунктов выдачи коньков.

