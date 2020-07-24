Спорткомплекс на территории бывшего Тушинского аэродрома достроят в 2021 году

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В следующем году в Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома введут в эксплуатацию спортивный комплекс с ледовой ареной, центрами художественной гимнастики и автомобильного спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"На объекте идет монтаж инженерных сетей, устраивают кровлю, ведутся фасадные, отделочные работы", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание комплекса площадью 30,6 тысячи квадратных метров возводится на средства инвестора на улице Летной, владении 73.

Ледовая арена будет включать в себя два катка с прокатом и трибунами. Также будут обустроены залы специальной физической подготовки, индивидуальных хоккейных амплуа.

В центре художественной гимнастики расположатся два зала с трибунами-блитчерами, зал для занятий хореографией, фитнес-клуб, бассейн и выставочная зона. А в центре автомобильного спорта будут кабинеты Российской автомобильной федерации, помещения Федерации фехтования России и мастерская для ремонта экипировки.

Территория рядом с комплексом будет благоустроена, также появятся открытая и одноуровневая подземная автостоянки.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить в Северном Измайлове. общая площадь здания составит более 9,5 тысячи квадратных метров.