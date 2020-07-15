Центр пляжных видов спорта заработает на Воробьевых горах в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Воробьевых горах в августе начнет работать спортивная площадка для занятий пляжными видами спорта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей Московской канатной дороги (МКД).

"В начале августа мы совместно с Ассоциацией пляжных видов спорта запускаем многофункциональную спортивную площадку, где будут базироваться такие виды спорта, как пляжный волейбол, пляжное регби, пляжный футбол и набирающие популярность пляжные теннис и бадминтон", – поделилась президент Ассоциации "Новая лига" Екатерина Селяметова.

Отмечается, что новый спортивный объект будет находиться около средней станции МКД "Новая лига".

"Более того, спортивный центр будет отвечать всем международным требованиям для проведения турниров высокого класса", – обращает внимание Селяметова. В комплексе предусмотрели трибуны для зрителей на 600 мест, раздевалки, а также душевые.

Так, воспользоваться услугами центра в столице смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители пляжных видов спорта.

Ранее говорилось, что шестиэтажный центр скалолазания планируется открыть в столице в 2021 году. Скалодром сможет посещать более 600 человек в день.