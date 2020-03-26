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Город

15:29

Дворец спорта построят в Коммунарке

строительство город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО построят Дворец спорта. Речь идет о Коммунарке, где сделают тренажерные и универсальные залы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, спортсменам станут доступны залы групповых занятий, ледовая арена, бассейны для детей и взрослых.

"Стоимость строительства мы оцениваем в два миллиарда рублей, источник финансирования – бюджет города", – сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, под спортивный объект определен участок в 1,56 гектара.

Со сдачей Дворца спорта появятся 200 рабочих мест. Сейчас разрабатывается документация, нужная для проведения проектно-изыскательных работ в поселении Сосенском.

Жидкин отметил, что в 2020 году начнется реализация проекта горнолыжного склона в поселении Щаповском (Троицкий административный округ).

Ранее сообщалось, что спортивный центр построят в Дмитровском районе.

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