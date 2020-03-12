Новый корпус построят в санатории "Красная Пахра" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый корпус для отдыхающих построят на территории санатория "Красная Пахра" в ТиНАО.

Здание площадью 3,4 тысячи квадратных метров разместят в селе Красном поселении Краснопахорском.

Проект изменений в правила землепользования и застройки города (ПЗЗ) рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия. Проект еще должен пройти публичные слушания.

Санаторий "Красная Пахра" входит в сеть отелей, объединяющую гостиницы и санатории в городах России и Белоруссии.

В 2020 году в ТиНАО планируют отремонтировать и построить пять объектов культуры. Речь идет о ДК в Шишкином лесу, Ватутинках, Кленовском и школе искусств в Московском.