Новый корпус построят в санатории "Красная Пахра" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый корпус для отдыхающих построят на территории санатория "Красная Пахра" в ТиНАО.
Здание площадью 3,4 тысячи квадратных метров разместят в селе Красном поселении Краснопахорском.
Проект изменений в правила землепользования и застройки города (ПЗЗ) рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия. Проект еще должен пройти публичные слушания.
Санаторий "Красная Пахра" входит в сеть отелей, объединяющую гостиницы и санатории в городах России и Белоруссии.
В 2020 году в ТиНАО планируют отремонтировать и построить пять объектов культуры. Речь идет о ДК в Шишкином лесу, Ватутинках, Кленовском и школе искусств в Московском.