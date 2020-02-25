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Город

16:36

Пожарное депо со скалодромом построили в ТиНАО

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко рассказал, что в селе Красная Пахра построили пожарное депо, рассчитанное на четыре машины, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что рядом с основным зданием на территории депо возвели учебно-тренировочную башню со скалодромом. Антосенко подчеркнул, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

"На стройке в Красной Пахре комитет совместно со специалистами Центра экспертиз провел шесть проверок. Особое внимание уделялось соответствию выполненных работ и применяемых материалов утвержденному проекту", – сказал Антосенко.

Пожарное депо построили за счет средств городского бюджета. Антосенко подчеркнул, что его ведомство уделяет особое внимание качественному проведению работ на объектах ТиНАО.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил, что до конца 2020 года в ТиНАО возведут 20 новых школ. 8 зданий будут построены за счет городского бюджета, в то время как 12 образовательных учреждений появятся благодаря инвесторам.

Также стало известно, что аренда земельных участков в ТиНАО считается самой дешевой в Москве.

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