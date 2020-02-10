В ТиНАО построят самый большой крытый аквакурорт России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самый большой в России крытый курорт с аквапарком построят в деревне Прокшино в ТиНАО. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Аквакурорт разместится на участке площадью 8 гектаров рядом со всесезонным спортивно-развлекательным комплексом.

Там появятся горки и аттракционы для всех возрастов, предусмотрены спа-зона, пространства для оздоровительных процедур, плавания, занятий йогой и дайвингом.

Особенностью проекта станет "круглогодичная имитация климата теплых стран" и песчаный пляж.

Общая площадь здания составит 46,5 тысячи квадратных метров. По оценкам, новый аквакурорт займет треть рынка подобных развлечений в Москве.

Ранее сообщалось, что проектирование и строительство горнолыжного комплекса в ТиНАО планируют начать до конца 2020 года. Объект будет примыкать к Варшавскому шоссе. Это обеспечит транспортную доступность и удобство для посетителей нового спортивного объекта.