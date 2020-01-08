Строительство горнолыжного комплекса стартует до конца года в ТиНАО

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Проектирование и строительство горнолыжного комплекса планируют начать до конца 2020 года в ТиНАО. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

"Проектирование и строительство горнолыжного комплекса начнется до конца года", – подтвердили в ведомстве.

Кроме того, по словам руководителя департамента Владимира Жидкина, объект будет примыкать к Варшавскому шоссе. Отмечается, что это обеспечит транспортную доступность и удобство для посетителей нового спортивного объекта.

"Первая очередь включает строительство горнолыжного склона (пять трасс), подъемных устройств бугельного типа, физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 6 тысяч квадратных метров, административно-бытового корпуса, инженерной инфраструктуры и дорожной сети, парковочного пространства на 500 машиномест", – сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее стало известно о введении в эксплуатацию 11 школ в ТиНАО до конца 2020 года. Сообщалось, что места в новых учебных заведениях получат более 10 тысяч детей.