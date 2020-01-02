Более 1,4 трлн рублей вложили в развитие ТиНАО с 2012 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В развитие ТиНАО с 2012 года вложили более 1,4 триллиона рублей. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на главу департамента Владимира Жидкина.

"Хочу отметить результаты развития ТиНАО в ушедшем году. Ввели 1,39 миллиона "квадратов" жилья, 0,7 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, 11 современных соцобъектов. Открыли парк в старинной усадьбе в селе Кленово", – приводятся в сообщении слова Жидкина.

По его словам, также там построили около 111 километров новых дорог, ввели четыре станции метро на Сокольнической линии.

Жидкин добавил, что ТиНАО является мегапроектом, который может генерировать все больший поток частных инвестиций: с 2012 года в развитие территорий было вложено более 1,4 триллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ТиНАО построят огромное количество новых детских садов и школ. Он отметил, что столичные власти стараются сдавать объекты социальной инфраструктуры синхронно со сдачей жилья, однако с развитием округа потребность в новых школах и детских садах только растет.

До конца 2023 года число станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14. Сейчас на территории округа открыто восемь станций метро, а также ведется строительство еще четырех станций Коммунарской линии. В ближайшие четыре года в ТиНАО построят еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

