Число станций метро в ТиНАО увеличится до 14 к концу 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2023 года число станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Сейчас на территории округа открыто восемь станций метро, а также ведется строительство еще четырех станций Коммунарской линии. В ближайшие четыре года в ТиНАО построят еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

В 2016 году были открыты станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году для пассажиров заработали станции "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году открылись станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в ТиНАО откроется торговый комплекс "Столица" площадью около 12 тысяч квадратных метров. Необходимость постройки комплекса вызвана острой нехваткой торговых площадей. Сейчас первые этажи новых жилых комплексов округа почти все разобраны предпринимателями.

В апреле в округе открылся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево", который находится в поселении Московский на пересечении строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Киевским шоссе. Узел обслуживает пассажиров из Подмосковья, поселений Сосенского, Московского и Мосрентгена.