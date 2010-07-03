Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:28

Число станций метро в ТиНАО увеличится до 14 к концу 2023 года

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2023 года число станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Сейчас на территории округа открыто восемь станций метро, а также ведется строительство еще четырех станций Коммунарской линии. В ближайшие четыре года в ТиНАО построят еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

В 2016 году были открыты станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году для пассажиров заработали станции "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году открылись станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в ТиНАО откроется торговый комплекс "Столица" площадью около 12 тысяч квадратных метров. Необходимость постройки комплекса вызвана острой нехваткой торговых площадей. Сейчас первые этажи новых жилых комплексов округа почти все разобраны предпринимателями.

В апреле в округе открылся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево", который находится в поселении Московский на пересечении строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Киевским шоссе. Узел обслуживает пассажиров из Подмосковья, поселений Сосенского, Московского и Мосрентгена.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика