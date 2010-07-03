Торговый центр откроют в ТиНАО в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В будущем году в ТиНАО откроется торговый комплекс "Столица" площадью около 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента развития новых территорий.

Уточняется, что необходимость постройки комплекса вызвана острой нехваткой торговых площадей. Сейчас первые этажи новых жилых комплексов округа почти все разобраны предпринимателями. "Сейчас там только около 6% площадей свободны, такого в Москве больше нет ни в одном другом административном округе", – отметил глава департамента Владимир Жидкин.

Ранее в ТиНАО открылся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево", который находится в поселении Московский, на пересечении строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Киевским шоссе. Узел будет обслуживать пассажиров из Подмосковья, поселений Сосенского, Московского и Мосрентгена.

Площадь ТПУ составляет 15,5 гектара. В его состав вошли станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена, международный автовокзал, перехватывающий паркинг на 1600 машино-мест, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотными площадками. Также в ТПУ вошел ТРЦ "Саларис".

