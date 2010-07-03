Парк декораций из фильмов появится в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Строительство кинодеревни для натурных съемок может начаться в 2020 году в ТиНАО. Власти приступили к подбору участка, рассказал глава Департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин "Интерфаксу".

Он пояснил, что обычно после завершения съемок декорации разбираются, а на их месте возводятся новые. "Появилась идея не сносить уже отснятые декорации, а сделать эту площадку достопримечательностью", – сказал Жидкин.

По его словам, новые декорации можно будет возводить на соседней площадке. Таким образом, со временем будет создан парк декораций из фильмов. Чиновник подчеркнул, что в ТиНАО достаточно земельных участков, которые подходят для кинодеревни.

В 2019 году на западе Москвы построили один из крупнейших в Европе съемочных павильонов. На Мосфильме появились два новых объекта – "Дом костюма и реквизита" и большой съемочный павильон площадью 1647 квадратных метров.