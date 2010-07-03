На Мосфильме появился самый большой в Европе съемочный павильон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров. Он является одним из крупнейших в Европе, написал Сергей Собянин во "ВКонтакте".

"Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века", – отметил мэр, добавив, что также на Мосфильме открыли "Дом костюма и реквизита".

В новом павильоне можно построить любую декорацию: от тропического леса до башен "Москва-Сити". Акустическая система позволяет писать чистый звук прямо на съемочной площадке.

Одновременно на площадке могут находиться до тысячи актеров.

Ранее Собянин пригласил горожан посетить международный фестиваль искусств "Вдохновение", который проходит на ВДНХ. Фестиваль продлится до 21 июля. Запланировано более 20 спектаклей разных форматов и жанров.