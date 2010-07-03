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13:48

Собянин пригласил горожан на Московский марафон

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

13:48

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы принять участие в массовом забеге "Московский марафон". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что Московский марафон состоится 22 сентября. "Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, пробуйте силы на дистанциях 42,2 и 10 километров", − обратился к москвичам мэр.


Уточняется, что маршрут забега пройдет по центру города. Участники марафона побегут по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, а также по Тверской улице и Театральному проезду.

Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить бесплатную выставку "Москва. Город меняется для вас". Мероприятие проходит в Манеже с 4 по 14 июля. Для гостей подготовили VR- и арт-объекты, которые рассказывают как об уже произошедших переменах в жизни города, так и о том, что ждет столицу в будущем.

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