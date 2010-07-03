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14:26

Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Вдохновение"

мэр Москвы Сергей Собянин культура досуг фестивали

14:26

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин пригласил горожан посетить международный фестиваль искусств "Вдохновение", который проходит на ВДНХ.

"Гости увидят спектакли европейских театров, инсталляции современных художников. А худрук проекта Ингеборга Дапкунайте подготовила программу в жанре литературного театра", – написал Собянин в Twitter.

Фестиваль "Вдохновение" проходит в Москве с 5 по 21 июля. Запланировано более 20 спектаклей разных форматов и жанров.

Гости фестиваля смогут увидеть перформансы и инсталляции современных российских и зарубежных художников, например, посвященную дружбе народов инсталляцию архитектора Оливье Гросстета.

А главным сюрпризом для гостей фестиваля станет постановка "Земля Нод" (The Land of Nod) театральной компании FC Bergman (Нидерланды/Бельгия).

Ранее сообщалось, что ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья. Работы посвящены 80-летию выставки, среди них 60 лучших будут представлены в августе.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться. Допускаются только участники старше 16 лет. ВДНХ отмечает, что приветствуется коллективное участие студенческих групп с педагогом. Участники конкурса при регистрации смогут выбрать удобную дату и время пленэра.

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