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03:36

Райцентр "Ангара" открыли на месте советского кинотеатра в Москве

город кино строительство недвижимость

Фото: archsovet.msk.ru

На месте кинотеатра "Ангара" в районе Нагорный на юге столицы открылся одноименный районный центр с террасой на крыше, сообщается на сайте Архсовета Москвы.

Проект разработала британский архитектор Аманда Ливит. В здании три надземных и два подземных этажа. Старую вывеску "Ангара" отсканировали в 3D и выполнили точную копию.

Внутри пространство организовали по принципу безбарьерной среды. Там почти нет перегородок — торговые и общественные зоны переходят одна в другую.

Комьюнити-центр сохранил функцию кинопоказа — там есть четыре зала на 400 мест. В "Ангаре" также появились магазины, рестораны и развлекательные центры для детей.

Программа по реконструкции советских кинотеатров в Москве была инициирована в 2012 году. В конце 2014 года власти провели аукцион по продаже 39 кинотеатров.

Победителем торгов стала девелоперская компания ADG Group. Компания приняла решения создать на их месте районные комьюнити в течение двух лет.

Ранее стало известно, что новый районный центр появится на месте демонтированного здания кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт на севере Москвы.

В Москве снесли кинотеатр "Баку"

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