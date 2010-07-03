Десять кинотеатров откроют в столице после реконструкции в 2020 году

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Обновленные советские кинотеатры "Эльбрус", "Высота", "Нева", "Рассвет", "Марс" и "Будапешт" откроют после реконструкции в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил официальный портал Стройкомплекса Москвы.

На 2020 год также придутся открытия еще нескольких кинотеатров. Во втором квартале ожидается запуск "Байконура" и "Экрана", в третьем представят новую "Софию" в ВАО. Под конец года двери откроет "Киргизия".

Как сообщил представитель компании-застройщика, уже идет подготовка к работам над еще шестью зданиями. Реконструкцию всех советских кинотеатров планируют завершить в течение двух лет. Всего по данной программе обновят 39 строений.

Ранее стало известно о сносе здания бывшего кинотеатра "Баку". На месте демонтированного строения появится новый районный центр. Открытие комплекса планируется на 2021 год.