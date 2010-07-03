Кинотеатр "Витязь" планируется открыть после реконструкции в 2020 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-западе столицы начались работы по реконструкции кинотеатра "Витязь". Предполагается, что районный центр откроют в 2020 году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group.
"Здание вошло в программу реконструкции девелоперской компании ADG group, в результате которой на месте устаревших однозальных кинотеатров появятся новые центры районного притяжения – с современными кинотеатрами и дополнительными досуговыми возможностями", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Витязь" построили в 1971 году, после чего он пережил несколько реконструкций, но все же был закрыт.
Сейчас специалисты планируют воссоздать на фасаде здания историческую вывеску с названием кинотеатра. Оригинальную надпись хотят отсканировать с помощью 3D и воспроизвести ее в современных материалах.
"Архитектурная концепция была разработана британским архитектором Амандой Ливит, автором проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне, и адаптирована российскими проектировщиками", – отметили в пресс-службе.
Предполагается, что в районном центре "Витязь" будет три этажа. Не менее 30% площадей отведут под культуру, образование и досуг. В здании расположат развлекательно-образовательный центр с развивающими программами для детей разных возрастов, будут проходить спортивные занятия и творческие мастер-классы. Также откроют кинотеатр с шестью кинозалами.
Также там разместятся супермаркет, магазины одежды, аптека и многое другое.
Ранее сообщалось, что площадь центра составит более 16,5 тысячи квадратных метров. Первый этаж украсят витражным остеклением. А на керамических и алюминиевых фасадах появится подсветка.
"Москва в цифрах": возрождение кинотеатра "Витязь"
Новый культурно-досуговый центр появится также на месте бывшего кинотеатра "Восход". Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр. Концепцию облика здания разработало британское архитектурное бюро Аманды Ливит.
В общей сложности 39 построенных в советское время кинотеатров в столице превратятся в многофункциональные общественные районные центры. Около 30 проектов уже одобрены и будут реализованы в течение 2019 года.
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