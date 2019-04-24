Хлеба и зрелищ: как советские кинотеатры превратятся в фуд-холлы

Гастрономические рынки откроются в 15-ти советских кинотеатрах после завершения их реконструкции до 2021 года. Москвичи смогут в двух шагах от дома попробовать блюда национальных кухонь мира: грузинской, японской, вьетнамской, индийской, греческой, итальянской. Например, суп фо бо, хинкали, крафтовые бургеры. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе компании ADG group.

Фото: пресс-служба компании ADG/фуд-холл в районном центре "Ангара"

Отказ от фастфуда

Фуд-маркеты, или фуд-холлы, появятся в районных центрах, которые сейчас перестраивают из советских кинотеатров, там, где в окрестностях очень мало ресторанов и кафе, а у местных жителей есть на них запрос.

На площадке фуд-холла районного центра гостей планируют угощать свежеприготовленной полезной едой по доступной цене, а не фастфудом.

В едином пространстве с уютными интерьерами москвичи смогут пробовать экзотическую еду от разных несетевых рестораторов по невысокой цене. Средний чек операторов фуд-холла составит около 500 рублей. Вместо пластиковой посуды – будет многоразовая, вместо фастфуда – полезная и свежеприготовленная еда, причем дешевле, чем в ресторане, но разнообразнее, чем в кафе.

Первым откроется фуд-маркет в районном центре "Ангара" на Чонгарском бульваре в районе Нагорный. Как рассказали в пресс-службе ADG group, завершится реконструкция здания в мае этого года.

В ближайшие два года гастрономические рынки появятся еще в 14 перестроенных кинотеатрах – "Алмаз", "Аврора", "Баку", "Будапешт", "Байконур", "Витязь", "Варшава", "Киргизия", "Керчь", "Мечта", "Первомайский", "Патриот", "Родина", "Орбита".

На одной площадке фуд-холла разместят от 15 до 25 ресторанов, в зависимости от размера районного центра и от ожидаемого количества гостей. В "Ангаре" будет 18 гастрономических операторов.

Фото: пресс-служба компании ADG/фуд-холл в районном центре "Ангара"

Новый проект районного фуд-маркета не будет копией гастрономического рынка "Депо" на улице Лесной в районе Белорусского вокзала, который открылся в феврале этого года.

"Фуд-холлы некорректно сравнивать с "Депо". Рестораторов, участвующих в этом проекте, трудно назвать гастроэнтузиастами. Многие операторы в "Депо" прямо аффилированы с ресторанными холдингами, другие (K-Town, Chauder Pie, Pho Bo) известны на рынке с 90-х. А мы основной упор делаем на начинающих несетевых предпринимателей, имеющих в управлении одну-две точки, и тем самым поддерживаем развитие малого бизнеса", – пояснили Москве 24 в пресс-службе.

В зоне ресторанов обновленных киноцентров не планируют торговать овощами, фруктами, сыром, мясом, рыбой. "Фуд-холлы задуманы как площадки для приема пищи, отдыха и проведения разных мероприятий. Однако в некоторых районных центрах мы планируем организовать небольшие розничные точки, например, в "Киргизии" и "Варшаве", – подчеркнули в компании.

Атмосфера дачи

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Первый фуд-холл в "Ангаре" оформят с стиле загородного дома с большим количеством зелени, а большой зал поделят на зоны. Из панорамных окон откроется вид на пруд, сквер на площади Вишневского. Гостей ждет не только еда, но и кулинарные мероприятия, тематические встречи, фестивали еды.

После реконструкции "Ангара" изменится кардинально, увеличится в четыре раза – с 2,9 тысячи квадратных метров до 12,5 тысячи "квадратов". Зданию добавят этажей: два подземных и три наземных. Застеклят двухэтажное фойе, фасад покроют керамическими панелями, а кровлю облицуют панелями из алюминия. Вечером весь комплекс будет подсвечиваться.

Подземные этажи займут продуктовый супермаркет, магазины и автостоянка на 57 машин, а также административные помещения. На перовом и втором этажах разместятся торговые галереи с магазинами, детский центр развлечений, книжная гостиная, а также салоны красоты и здоровья. На третьем будут многозальный кинотеатр на 380 мест и фуд-холл, из которого сделают выход на крышу.

Открытая кровля станет летним местом отдыха для всех желающих: там поставят шезлонги и зонтики, столики и стулья, киоски с напитками и едой. Террасу украсят клумбы с сезонными цветами и кустарниками, отведут площадку для проведения ярмарок, выставок, мастер-классов.



Центр культуры XX века Кинотеатр "Ангара" построили в 1965 году по типовому проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского одновременно с застройкой района Волхонка-ЗИЛ. В течение трех десятков лет он был культурно-досуговым центром Нагорного района. В 2005 году кинотеатр закрыли на реконструкцию, которая так и не завершилась. Окончательно кинотеатр был закрыт 20 января 2009 года. Здание планировалось снести и на его месте построить жилой дом. Восемь лет Ангара стояла заброшенной, в 2017 году началась перестройка кинотеатра.



Приживутся ли гастромаркеты в спальных районах?

Управляющий директор Центрального рынка на Рождественском бульваре Евгений Моргачев полагает, что в отдаленные от центра районы из центра переместится активная жизнь – этому поспособствуют огромные расстояния в столице, пробки и стремления москвичей экономить время на перемещении.

Однако чтобы идея фуд-маркетов "у дома" работала на практике, по его словам, нужно правильно выбрать место для их размещения и продукты, из которых складывается стоимость блюд.

"Рядом должны быть точки притяжения людей: офисы, парки, туристические объекты, станция метро. Также рестораторы должны правильно подобрать продукты, чтобы средний чек не был высоким. Общепит со средним чеком на тысячу рублей и выше, наверное, в спальном районе не нужен, у него не будет потребителей", – убежден Евгений Моргачев.

Копирование идеи гастрономического рынка собеседник Москвы 24 допускает. "В этом мире сложно придумать что-то оригинальное, проще подсмотреть у других. Мы не против того, чтобы приходили на Центральный рынок, смотрели, фотографировали. Сделать аналогичное можно, но, чтобы проект был успешным, нужно знать, как это работает, как отлажены бизнес-процессы", – отметил управляющий директор Центрального рынка.

По его словам, помимо еды, посетителям нужно еще что-то предложить. "Сейчас изысканными блюдами – устрицами, индийской кухней, шикарной пиццей – в Москве никого не удивить, нужно предлагать интересные интерьеры, мастер-классы по приготовлению еды, дегустацию, живую музыку, детские мероприятия", – добавил Евгений Моргачев.

Сомневается в коммерческом успехе фуд-холлов в бывших советских кинотеатрах совладелец проекта фуд-маркета StrEat, бывший директор Даниловского рынка Максим Попов.

"В спальных районах в будние дни нет дневного потока, посетители пойдут сюда вечером и в выходные дни, но ажиотажного успеха не будет, и перекрыть убыток арендаторы не смогут. Для них этот проект не сулит коммерческого успеха", – рассказал Москве 24 Максим Попов.

Он убежден, что организовать в одном зале 15–20 корнеров за счет рестораторов-гастроэнтузиастов сложно, так как в Москве их просто нет в таком большом количестве.

По его прогнозам, в фуд-холлы в районные центры придут крупные сетевые компании общественного питания, у которых по Москве не один десяток точек. "Ради поддержки имиджа они могут позволить себе содержать убыточные точки, а компенсировать потери – за счет успешных точек", – пояснил Попов.

При этом эксперт не исключил, что компания ADG group может предложить уникальные гастрономические концепции, на которые пойдут москвичи.

Первая семерка

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В течение ближайших двух лет будут реконструированы еще 38 советских районных кинотеатров Москвы, построенных с 1938 по 1988 годы.

Они расположены в восьми административных округах Москвы, в основном в спальных районах.

В конце ноября 2014 года компания выиграла аукцион по продаже 39 московских кинотеатров, предложив стартовую цену в 9,57 миллиарда рублей.

В течение этого года, помимо Ангары, по данным пресс-службы, откроются еще шесть центров после ремонта: "Орбита" (на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки, Нагатинский район, ЮВАО), "Рассвет" (улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 23, район Коптево, САО), "Нева" (улица Беломорская, дом 16, район Левобережный, САО), "Эльбрус" (Кавказский бульвар, дом 17, Царицыно, ЮАО), "Высота" (улица Юных Ленинцев, дом 52, Кузьминки, ЮВАО), "Марс" (улица Инженерная, дом 1, район Алтуфьевский, СВАО).